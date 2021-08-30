Экономика

13:32 30.08.2021

Украине необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля для прохождения зимы – глава Минэнерго

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Украине необходимо импортировать около 3,5 млн тонн угля для прохождения зимы – глава Минэнерго

Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Дополнительно необходимо импортировать около 3,5 млн тонн на протяжении отопительного сезона в соответствии с графиком накопления угля", – сказал министр в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что генерирующие компании – и ДТЭК, и "Центрэнерго" - начали заключать контракты на импорт угля.

По словам, цена э/э на рынке уже дает возможность "спокойно покупать уголь, производить (электроэнергию – ИФ), продавать и зарабатывать".

"Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно будем проходить ОЗП", – резюмировал министр.

Вместе с тем он отметил, что в отопительном сезоне этого года Минэнерго также рассчитывает на "определенные достижения" – работу АЭС минимум 14-ма блоками из 15 действующих, а также в случае необходимости, особенно, в декабре-январе, подключение к системе 15-го атомного блока. По его прогнозам, запасы газа в подземных хранилищах на начало ОЗП достигнут 19,5 млрд куб. м.

Согласно обнародованному в понедельник Указу президента 452/2021, утвердившему рещение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, Кабинету министров до 31 октября текущего года необходимо обеспечить накопление природного газа, резервных видов топлива и угля для бесперебойной работы топливо-энергетического комплекса в отопительный период 2021/2022, а также приоритетность предоставления полувагонов для отгрузки угольной продукции железнодорожным транспортом согласно заявок угольных предприятий – шахт и обогатительных фабрик. Также правительству необходимо обеспечить завершение реализации мер относительно готовности ТЭК к работе в особенный период и принять сообстветсвующие решения.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" и ПАО "Центрэнерго" договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тыс. тонн энергетического угля из США, который они разделят поровну по прибытию Поставка американского угля от компании Hamilton mine US будет осуществлена через международного трейдера Trafigura.

В ДТЭК также сообщили о начале поставок угля из Польши, первая партия которого в объеме 2,7 тыс. тонн прибыла в Украину 19 августа в рамках подписанного с польским угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения об импорте 320 тыс. тонн энергоугля. Кроме того, "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из Казахстана.

Министерство энергетики увеличило плановые показатели накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ на начало осенне-зимнего периода (ОЗП) – на октябрь – до 3,046 млн тонн, что в 2,16 раза превышает план, утвержденный предыдущим помесячным графиком.

Теги: #галущенко #импорт #уголь
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