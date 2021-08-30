Украина вошла в Консультационный центр по вопросам права ВТО

Украина вошла в Консультационный центр по вопросам права Всемирной торговой организации (ВТО), сообщило Министерство экономики.

"28 августа 2021 года вступил в силу протокол о присоединении Украины к соглашению об основании Консультационного центра по вопросам права ВТО, наша страна официально стала членом этой международной организации и может пользоваться ее услугами", – указало министерство на сайте в понедельник.

В Минэкономики отметили, что членство в центре дает возможность получения бесплатных юридических консультаций по вопросам права ВТО и бесплатных учебных услуг, а также правовой помощи во время разрешения споров в рамках ВТО за более низкую плату, нежели плата юрфирмам на коммерческой основе (со скидкой 40% к установленной почасовой базовой ставке).

Консультационный центр ВТО - международная организация, основанная в 2001 году для правовой помощи странам, которые развиваются. В Консультационный центр входит 12 развитых стран и 39 членов ВТО, которые развиваются. Верховная Рада ратифицировала соответствующий протокол 15 июня 2021 года.