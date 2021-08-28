Экономика

14:29 28.08.2021

Винница привлечет 300 млн грн на модернизацию аэропорта

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Винница привлечет 300 млн грн на модернизацию аэропорта

Винницкий горсовет поддержал решение о заимствовании средств для финансирования первой очереди модернизации аэровокзала; на обновление взлетно-посадочной полосы предусмотрено финансирование из госбюджета, для старта работ по аэровокзалу привлекут кредит и продолжат поиск инвесторов-партнеров, сообщается на сайте горсовета.

"В рамках реконструкции аэродрома мы брали обязательства по реконструкции аэровокзала. Единственный момент, что не стоит сегодня начинать реконструкцию аэровокзала, не понимая окончательно гарантии финансирования по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы. На сегодняшний день мы в ожидании непосредственно самих средств. Хотя все организационные процедуры с нашей стороны и со стороны Кабинета министров и соответствующего министерства проведены. Мы есть в сети по финансированию, единственный вопрос - поступление средств. Мы можем начинать хоть сегодня", - цитируется в сообщении мэр Сергей Моргунов.

Что касается аэровокзала, то, по его словам, "мы работали над тем, чтобы по принципам ГЧП найти партнера, который построит нам или сделает реконструкцию аэровокзала", но COVID-19 внес свои коррективы. "Поэтому мы предусматриваем для первой очереди реконструкции аэровокзала 300 млн грн кредита. На этот год берем первые 30 млн грн", - пояснил Моргунов.

Согласно предварительным расчетам горсовета, масштабная модернизация аэровокзала продлится в течение 2021-2023 гг. За средства бюджета территориальной общины уже разработана проектно-сметная документация, с использованием современных Building Information Modeling технологий. Как предполагается, пропускная способность терминала после завершения двух очередей реконструкции может достичь 550 пассажиров в час для международных и внутренних рейсов в целом.

Реконструкция аэродрома позволит принимать самолеты вместимостью до 200 пассажиров семейств Boeing 737-800 и Airbus 320. По мнению авиаэкспертов, благодаря привлечению новых авиакомпаний предприятие сможет обеспечить рост пассажиропотока до 300 тыс. пассажиров уже в первые три-четыре года после обновления инфраструктуры.

Теги: #модернизация #винница #аэровокзал
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