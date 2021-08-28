Экономика

13:34 28.08.2021

Украина и Молдова договорились об укреплении торговых отношений - Шмыгаль

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Украина и Молдова договорились об укреплении торговых отношений - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подписали межправительственный протокол о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле.

Как сообщила пресс-служба правительства Украины, изменения к соглашению о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

"Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему. Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. И теперь мы объединяем торговые режимы всех государств Ассоциированного трио между собой и с ЕС ", - пояснил премьер-министр Украины.

Глава украинского правительства отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, которые могут происходить из всех стран в этой системе.

"Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран Ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и перехода к ЕС-центрированной экономике", - подчеркнул Шмыгаль.

Со своей стороны премьер-министр Молдовы отметила, что Протокол подтверждает готовность содействовать торговым отношениям между двумя странами, в частности на пути европейской интеграции.

Теги: #молдова #торговля #украина
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