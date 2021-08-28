Экономика

12:12 28.08.2021

Финансовое состояние "МАУ" максимально стабильное и эффективное, впервые за многие годы компания находится в диалоге с властью - CEO Дыхне

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Финансовое состояние "МАУ" максимально стабильное и эффективное, впервые за многие годы компания находится в диалоге с властью - CEO Дыхне

Финансовое состояние авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") в настоящее время максимально стабильное и эффективное: компания платит все текущие платежи, а с государством находится в диалоге, заявил агентству "Интерфакс-Украина" CEO "МАУ" Евгений Дыхне.

"Мы платим все текущие платежи, с аэропортом "Борисполь" перешли на предоплату. А все проблемы, которые были накоплены до 2019 года, вынесены за скобки. Хотя я не имею морального и юридического права закрывать на них глаза. И к слову, несмотря на заявление СНБО, которое было интерпретировано несколько в иной манере, нежели суть проблемы, и, собственно, протокольное решение СНБО о разработке плана мер по стабилизации деятельности авиационной отрасли, мы находимся впервые за многие годы в диалоге с властью. И профильный министр, и все чиновники, принимающие решения, видят в моих словах и действиях желание цивилизованным образом урегулировать, реструктуризировать, разработать план выплат. И это находит соответствующий отклик", - сообщил он.

Дыхне отметил, что "Международные авиалинии Украины" работают на рынке Украины более 20 лет, и за этот период у отечественной авиации накопился перечень вопросов, которые не решались годами. Это клубок финансовых и юридических проблем, в основе которых, по его убеждению, лежат политические, личные, но не экономические взаимоотношения между государством и "МАУ".

"Я пришел в "МАУ" в конце 2019 года. Первым моим экономическим решением было закрытие всех экономически нерентабельных маршрутов. Да, "под нож" пошли Пекин, Астана, Минск, Бангкок. Да, были пассажиры, чьи рейсы были отменены, и у нас в 6 раз увеличилось количество обращений пассажиров. Но это действие финансово оздоровило компанию уже в начале 2020 года. И если бы не COVID-19 и Иран, мы были бы суперуспешными уже в 2020 году", - сообщил CEO компании.

По его словам, уже в первом квартале 2020 года "МАУ" опережала утвержденный бюджет на $11 млн.

"Более того, даже в кризисный 2020 год с точки зрения операционных показателей мы были более эффективными, чем многие годы до этого. За этот период мы вернули пассажирам $44 млн, притом что покупки билетов в какой-то период острой фазы пандемии были сведены к нулю. Уже в первом полугодии 2021 года EBITDA зафиксирована на уровне 1,1 млрд грн. Это результат работы нашей команды и антикризисных мер, которые были нами приняты. Чистая прибыль в первом полугодии 2021 года составила 21,7 млн грн", - добавил Дыхне.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) поручил правительству урегулировать ситуацию с долгами "МАУ" перед аэропортом "Борисполь" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения "Украэрорух".

Секретарь совета Алексей Данилов отметил, что из-за долгов перед "Украэрорухом" и "Борисполем" авиакомпания "МАУ" может прекратить свою работу.

Теги: #транспорт #мау #состояние #дыхне
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