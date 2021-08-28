Экономика

10:38 28.08.2021

Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м

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Украина довела запасы газа в ПХГ до 18 млрд куб. м

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превысили 18 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", с окончания сезона отбора газа из хранилищ 29 апреля по 27 августа 2021 года запасы в ПХГ Украины увеличились на 17,9% (на 2,731 млрд куб. м) – до 18,022 млрд куб. м.

Среднесуточный уровень закачки газа в мае составил 11,3 млн куб. м, в июне – 19,1 млн куб, м, в июле – 30,2 млн куб. м, в период с 1-го по 27-е августа – 32,2 млн куб. м.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отмечал, что Украина намерена войти в отопительный сезон 2021/2022 годов с запасами природного газа в своих ПХГ свыше 19 млрд куб. м.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го.

Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2017/2018 – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2016/2017 – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2015/2016 – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).

Теги: #укртрансгаз #запасы #пхг
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