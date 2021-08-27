Экономика

18:51 27.08.2021

Morgan Stanley ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,4%

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Morgan Stanley ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,4%

Аналитики Morgan Stanley ухудшили оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,4% против 4,5%, как ожидалось ранее, и прогнозируют рост на 4,2% ВВП в 2022-м.

"Теперь мы пересматриваем нашу оценку ВВП на 2021 год и видим рост всего на 3,4% в годовом сравнении против 4,5%, как прогнозировалось ранее", – указано в материалах прогноза, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы по-прежнему прогнозируем последовательный рост в третьем и четвертом кварталах 2021 года, чему способствуют лучший урожай, продолжающееся внутреннее восстановление по мере снятия ограничений, связанных с COVID-19, и дальнейшее восстановление внешнего спроса", – пояснили аналитики.

Среди рисков прогноза Morgan Stanley отмечает низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

Помимо этого аналитики прогнозируют увеличение Национальным банком учетной ставки с нынешних 8% годовых до 8,5% в ходе ближайшего пересмотра, который должен состояться 9 сентября.

При этом они изменяют прогноз справедливой стоимости ВВП-варрантов вслед за изменениями ожиданий экономического роста в 2021-2022 годах. В частности, при ожиданиях роста на 4,3% в 2021 году и 3,8% в 2022-м справедливая стоимость этих бумаг оценивалась 156% от номинала, тогда как отложенное восстановление экономики, которое прогнозируется на следующий год, приведет к снижению справедливой стоимости до 151%.

Как ожидает Morgan Stanley, Министерство финансов Украины будет стремиться выкупить дополнительные варранты в будущем, однако в текущем году это выглядит маловероятным из-за высокой цены и нехватки средств с учетом задержки финансирования МВФ.

ВВП-варранты выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3,2 млрд (20% объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Как сообщалось, Минэкономики в июле 2021 подтвердило прогноз роста в 2021 году на 4,1%. Национальный банк ожидает роста ВВП в 2021 году на 3,8%, на 2022-2023 годах - по 4%.

Теги: #украина #morgan_stanley #ввп
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