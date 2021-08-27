"Укрзализныця" с 28 августа возобновляет ж/д сообщение с Молдовой

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 28 августа возобновляет курсирование поезда № 642/641 Одесса - Кишинев (Молдова).

Как сообщила пресс-служба УЗ, поезд будет курсировать ежедневно. Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа, в Одессу - с 29 августа. Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36, прибывать в Кишинев в 22:33. Отправление из Кишинева назначено на 7:09, прибытие в Одессу - в 10:55.

В компании отмечают, что в 2019 году пассажиропоток между Украиной и Молдовой превышал 90 тыс. человек. Сообщение прекратилось 18 марта 2020 года из-за карантинных ограничений.

Билеты на указанный поезд можно купить в кассах вокзалов "Укрзализныци" и "Железной дороги Молдовы".

"Сотрудничество железных дорог Украины и Молдовы будет продолжаться, в планах возобновление ж/д сообщения между столицами", - говорится в сообщении.

Ранее, в мае 2021 года "Укрзализныця" возобновила сообщение с Венгрией и Австрией, запустив международные поезда Чоп - Захонь и беспересадочные вагоны Киев - Вена.