Экономика

15:03 27.08.2021

"Эпицентр К" открывает обновленный после пожара ТЦ в Первомайске

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"Эпицентр К" открывает обновленный после пожара ТЦ в Первомайске

ООО "Эпицентр К" (Киев) открывает новый торговый центр оптимального формата в Никополе, а также обновленный после пожара в Первомайске, сообщила пресс-служба компании.

ТЦ в Никополе по ул. Патриотов Украины, 128 стал первым объектом сети "Эпицентр" в городе. Торговый центр в Первомайске по ул. Достоевского, 2б/2 был восстановлен после поджога, а также увеличен до 6076 кв. м.

Как указывают в компании, в Первомайском ТЦ удалось сохранить более 50% сотрудников, работавших в ТЦ до пожара.

"Несмотря на несколько месяцев простоя в работе, связанным с восстановлением ТЦ, компании удалось сохранить основной состав коллектива. Более 50% сотрудников в Первомайске – это люди, которые работали в этом ТЦ еще до пожара. Остальные сотрудники благодаря поддержке "Эпицентра" по желанию трудоустроились в других ТЦ сети – Николаеве, Днепре, Херсоне, Киеве и др. городах", – цитируется в сообщении заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске возник днем 2 февраля. Позже правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог торгового центра.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2021 года сеть насчитывает 68 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.

Теги: #первомайск #эпицентр #никополь
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