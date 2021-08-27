Экономика

13:58 27.08.2021

"ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тыс. тонн угля из США

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"ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго" договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тыс. тонн угля из США

"ДТЭК Энерго" и ПАО "Центрэнерго" договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тыс. тонн энергетического угля из США, который они разделят поровну по прибытию, сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Обеспечить импорт угля стало возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, позволившей достичь экономически обоснованных цен, и таким образом найти необходимые ресурсы для подготовки к осенне-зимнему периоду", - приводятся в сообщении слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Пресс-служба также цитирует мнение "Центрэнерго", отметившего, что дополнительные запасы угля позволят спокойно пройти отопительный сезон, без использования газа или импорта электроэнергии.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", поставка американского угля будет осуществлена через международного трейдера Trafigura.

В свою очередь глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец сообщил, что уголь из США будет поставлен по 3,15 тыс. грн (около $120 - ИФ) за тонну. При этом украинские шахты продают уголь по 1,65 тыс. грн за тонну.

"Госшахты сокращают добычу угля, а его дефицит страна покрывает за счет импорта по 3150 грн за тонну", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

В ДТЭК также сообщили о начале поставок угля из Польши, первая партия которого в объеме 2,7 тыс. тонн прибыла в Украину 19 августа в рамках подписанного с польским угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения об импорте 320 тыс. тонн энергоугля. Кроме того, "ДТЭК Энерго" ожидает поставки топлива из Казахстана.

По данным Министерства энергетики, запасы угля на складах тепловых электростанций пяти энергогенерирующих компаний ("ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго") по состоянию на утро 27 августа составляют 726 тыс. тонн, что на 812 тыс. тонн меньше утвержденного план-графика накопления на эту дату (1,538 млн тонн).

Теги: #уголь #дтэк #центрэнерго
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