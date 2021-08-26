Экономика

14:25 26.08.2021

"Энергоатом" утвердил Половича гендиректором Южно-Украинской АЭС

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Врио президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин представил Игоря Половича в лице нового генерального директора обособленного подразделения (ОП) "Южно-Украинская АЭС" в ходе своей рабочей поездки на станцию в четверг, сообщила компания на своем сайте.

До настоящего времени Полович занимал должность врио руководителя Южно-Украинской АЭС.

Как проинформировали в НАЭК со ссылкой на слова Котина, руководство компании ожидает от Половича стабильной и безопасной работы обособленного подразделения, активного участия в воплощении масштабных инвестиционных проектов "Энергоатома", а также своевременного выполнения всех работ для продления срока эксплуатации энергоблока №1.

Игорь Полович, уроженец города Сосновка Львовской области, получил специальность инженера-электрика электрических станций во Львовской политехнике. С 2000 года работал в электрическом цехе Хмельницкой АЭС. С 2015 года занимал различные должности в Исполнительной дирекции по производству НАЭК "Энергоатом". В декабре 2020 года был назначен и.о. исполнительного директора по производству и ремонтов ГП "НАЭК "Энергоатом".

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #руководство #энергоатом #южноукраинская_аэс
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