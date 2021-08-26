Правительство вовремя подаст проект госбюджета-2022 в Раду - премьер

Кабинет министров вовремя, до 15 сентября, подаст проект госбюджета на 2022 год в Верховную Раду, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Уже скоро правительство утвердит и передаст в ВР проект госбюджета на 2022 год. Как и в прошлом году, все будем делать вовремя", – сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в четверг.

Он добавил, что при подготовке проекта закона о госбюджете, как и в минувшем году, правительство делало ставку на увеличение финансирования образования, здравоохранения, социальных программ, армии.