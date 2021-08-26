Украина запрашивала аварийную помощь из энергосистемы Словакии из-за пожара на блоке №3 БуТЭС

Украина 18 августа активировала аварийную помощь из энергосистемы Словакии из-за возгорания маслобака и отключения блока №3 Бурштынской ТЭС, сообщила НЭК "Укрэнерго".

По данным украинского оператора, предоставление аварийной помощи из-за возникновения дефицита мощности в "острове БуТЭС" длилось два часа. Ее суммарная величина составила 0,2 млн кВт-ч.

Как сообщалось, заключение договоров об аварийной взаимопомощи между смежными операторами системы передачи (ОСП) предусмотрено общими правилами ENTSO-E.

Как сообщалось, вечером 18 августа в маслобаке котлотурбинного цеха энергоблока №3 Бурштынской ТЭС ("ДТЭК Захидэнерго") произошел пожар, который был ликвидирован в 18:15, потерпевших нет.

НЭК "Укрэнерго" и словацкий оператор SEPS в марте 2021 года заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи. Мощность аварийной помощи составляет 100 МВт с возможностью увеличения до 150 МВт по взаимному согласию сторон, пропускная способность для целей аварийной помощи заблаговременно не резервируется.

В январе-июле 2021 года аварийные поставки из Словакии составили 0,2 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,7 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,4 млн кВт-ч, в Польшу – 8,5 млн кВт-ч.