Экономика

09:30 26.08.2021

Беларусь ввела временный запрет на вывоз зерновых

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Беларусь ввела временный запрет на вывоз зерновых

Правительство Беларуси ввело запрет на вывоз из страны пшеницы, ржи, кукурузы и других зерновых сроком на 6 месяцев.

Решение утверждено постановлением Совмина республики №482, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, запрет распространяется на вывоз зерновых из Беларуси как в страны ЕАЭС, так и за пределы экономического союза. В том числе запрет касается товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта. Также запрещен вывоз зерновых, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления постановления в силу.

Исключение составляет вывоз зерновых в гуманитарных целях и перемещение товаров по территории республики в рамках международных транзитных перевозок.

В перечень товаров, которые запрещены к вывозу, включены пшеница и меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, просо, тритикале, прочие злаки (код ТН ВЭД 1008 90 000 0), семена рапса.

Правительство Беларуси поручило МИДу уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении мер нетарифного регулирования и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении аналогичных мер на таможенной территории ЕАЭС.

Теги: #вывоз #зерновые #запрет #беларусь
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