Экономика

20:30 25.08.2021

Власти Грузии планируют снижать внешний госдолг, в 2020г он вырос почти на треть

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Власти Грузии планируют снижать внешний госдолг, в 2020г он вырос почти на треть

Одной из основных задач правительства Грузии в настоящее время является сокращение резко возросшего в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 внешнего государственного долга страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили журналистам в среду.

"В прошлом году правительство взяло в долг на внешнем рынке $3 млрд, что превысило лимиты и рекомендации, установленные международными финансовыми организациями", - сказал Гарибашвили, по словам которого, стратегия заключается в постепенном сокращении внешнего долга в 2021 году и воздержании от новых кредитов.

При этом он отметил, что ставка была сделана на постепенное открытие экономики, рост которой начал выражаться двузначными цифрами. "Уже в апреле у нас был беспрецедентный экономический рост на 45%, который вселил в бизнес уверенность, чувство стабильности и предсказуемости", - заявил премьер, констатировав, что в мае был рост ВВП на 25,8%, в июне - на 18,7%, за январь-июнь этого года - на 12,7% в годовом исчислении.

"Это означает дополнительные поступления в бюджет, который в июле был увеличен на 1,2 млрд лари, из них 600 млн лари направлены на финансирование здравоохранения, что ранее не было предусмотрено в бюджете и в ином случае нам пришлось бы брать в этом году новый кредит", - отметил Гарибашвили.

Согласно основным экономическим и финансовым индикаторам Грузии, которые в июле 2021 года были обновлены в связи с улучшением прогноза роста экономики по итогам текущего года до 7,7% против ранее ожидавшихся 4,3%, объем государственного внешнего долга страны прогнозируется в размере 43,4% ВВП.

Как сообщалось ранее, в 2020 году государственный внешний долг страны увеличился на 31,3% - до $7 млрд 535,2 млн, или 47,4% ВВП.

Официальный курс на 25 августа - 3,1191 лари/$1.

Теги: #грузия #планы #внешний_долг
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