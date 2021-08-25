Экономика

15:21 25.08.2021

"Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток 2" – глава компании

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"Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток 2" – глава компании

ООО "Оператор ГТС Украины" предложит свои услуги по управлению газопроводом "Северный поток 2", заявил глава компании Сергей Макогон.

"Предложим наши услуги по управлению "Северным потоком 2" как реально независимым от РФ оператором ГТС", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Макогон приветствовал принятое в среду решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа, отклонившего иск оператора "Северного потока 2" ("дочка" "Газпрома" - Nord Stream 2 AG) на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur не освобождать газопровод от норм газовой директивы Евросоюза.

По его словам, решение суда не освобождать СП2 от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков в них газа для обеспечения честной конкуренции, – "это именно то, на чем настаивает украинская сторона".

Как сообщалось, речь идет о норме газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Теги: #гтс #северный_поток_2 #макогон
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