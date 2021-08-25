В Херсоне открыли первый съезд путепровода ХБК-Таврический

В Херсоне в День Независимости открыли первый съезд первого пускового комплекса путепровода ХБК-Таврический, его достройка осуществлялась по президентской программе "Большое строительство".

В сообщении на странице Херсонской ОГА в Facebook отмечается, что на первый съезд первой части путепровода из государственного бюджета было использовано 300 млн грн, на второй съезд первой очереди уже получены средства в размере 350 млн грн. Его сооружение уже активно идет.

В ОГА также рассказали, что в честь 30-летия Независимости на кольце путепровода высадили 30 саженцев.