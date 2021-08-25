Министр финансов о рисках локдауна: все зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации

Введение локдауна зависит от сознательности общества в вопросах вакцинации, но основания для ожиданий катастрофических последствий от новых штаммов COVID-19 отсутствуют, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Риски остаются. Это низкие темпы вакцинации. Сейчас они достаточно серьезные, но в обществе должно быть понимание, что локдауны зависят от сознательности общества в вопросах вакцинации", – сказал Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, медицинская система в настоящее время готова "к шокам и всплескам".

"Я лично вакцинировался, вакцинировал свою семью и родителей", – добавил Сергей Марченко.

Однако он уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли предполагать проект бюджета на 2022 год средства на вакцинацию: "Мы уже закупили столько вакцин, нам бы их использовать. Около 40 млн доз. Кажется, наибольшая доля Pfizer".