Финансирование субсидий в октябре-ноябре требует корректив в госбюджете-2021 - министр финансов

Финансирование субсидий в октябре и ноябре требует корректив в госбюджете на 2021 год, однако это с учетом перевыполнения госбюджета по доходам это не является проблемой, сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Да, финансирование субсидий – один из показателей, которые требуют корректив в бюджете на этот год", – сказал он.

Как пояснил министр, субсидии оплачиваются в начале следующего за отчетным месяцем. Таким образом, декабрьские субсидии будут оплачены в январе.

"Выходит, только октябрь-ноябрь. Финансирование субсидий на этот период наиболее критическое, и мы сейчас думаем, как этот вопрос снять", – сказал глава Минфина.

Он заверил, что времени на коррекцию достаточно и правительство готово выделить деньги.

"Мы говорили: после отопительного сезона проанализируем и сделаем выводы. Но правительство готово выделить средства, это не является проблемой. Учитывая перевыполнение бюджета, я не считаю это проблемой. Средств на субсидии хватит всем, у кого на это есть право", – отметил Сергей Марченко.