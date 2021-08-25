Банковская система стала одним из очагов стабильности в период коронакризиса, - глава НБУ Шевченко
Эффективная и надежная банковская система стала одним из очагов стабильности во времена коронакризиса в Украине. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в поздравлении с 30-летием Независимости Украины.
Он добавил, что за 30 лет банковская система в стране прошла много трансформаций в сторону большей прозрачности и открытости.
«Этот путь будет проходить и небанковский финансовый сектор. Эта работа уже идет», - подчеркнул Шевченко.
По его словам, независимость страны - это и независимые институты, такие как Нацбанк. Именно они обеспечивают бесперебойную работу государства и стабильность финансовой системы.
«Украина выбрала свой путь и построила современную финансовую систему, которая открыта для мира и интегрирована в мировую экономику. Для Национального банка этот выбор является безоговорочным», - подчеркнул руководитель НБУ.
Несмотря на такие вызовы как война, экономические кризисы и пандемия, Украина продолжает доказывать свой статус сильной страны, считает Шевченко.
«Страна и ее финансовая система постоянно совершенствуются. Нам есть чем гордиться: мы живем в прекрасной стране с богатой историей и невероятно талантливыми и работоспособными людьми. Главное - достойно продолжать наш общий путь», - констатировал он.
Напомним, ранее Кирилл Шевченко заявил, что НБУ продолжит придерживаться политики инфляционного таргетирования. По словам главы НБУ, шесть лет применения этого механизма доказали, что он является более эффективным, чем фиксированный валютный курс.