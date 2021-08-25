Банковская система стала одним из очагов стабильности в период коронакризиса, - глава НБУ Шевченко

Эффективная и надежная банковская система стала одним из очагов стабильности во времена коронакризиса в Украине. Об этом заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в поздравлении с 30-летием Независимости Украины.

Он добавил, что за 30 лет банковская система в стране прошла много трансформаций в сторону большей прозрачности и открытости.

«Этот путь будет проходить и небанковский финансовый сектор. Эта работа уже идет», - подчеркнул Шевченко.

По его словам, независимость страны - это и независимые институты, такие как Нацбанк. Именно они обеспечивают бесперебойную работу государства и стабильность финансовой системы.

«Украина выбрала свой путь и построила современную финансовую систему, которая открыта для мира и интегрирована в мировую экономику. Для Национального банка этот выбор является безоговорочным», - подчеркнул руководитель НБУ.

Несмотря на такие вызовы как война, экономические кризисы и пандемия, Украина продолжает доказывать свой статус сильной страны, считает Шевченко.

«Страна и ее финансовая система постоянно совершенствуются. Нам есть чем гордиться: мы живем в прекрасной стране с богатой историей и невероятно талантливыми и работоспособными людьми. Главное - достойно продолжать наш общий путь», - констатировал он.