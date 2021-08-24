Экономика

19:08 24.08.2021

Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики

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Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики

Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции украинской и европейской энергосистем, а также в процессе декарбонизации украинской энергетики, сообщил министр энергетики Герман Галущенко по результатам встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренголм.

"У нас есть поддержка мирового лидера в реформе энрегосектора Украины, интеграции с европейскими энергорынками, и самое главное – в процессах декарбонизации украинской энергетики", – написал Галущенко на своей странице в Facebook.

Он назвал встречу с министром энергетики США "очень позитивной и конструктивной", указав, что на ней обсуждались результаты трехсторонней встречи министров энергетики США, Германии и Украины, состоявшейся накануне, и конкретные шаги по обеспечению безопасности Украины.

"В этом контексте обсудили противодействие проекту Северный поток-2 и методы избежания использованию Россией газа как оружия против Украины", – отметил Галущенко.

При этом он назвал стратегический диалог в сфере энергетики и климата между Украиной и США тем инструментом, который поможет обеим государствам укрепить энергетическое сотрудничество.

По его словам, на следующей встрече в Вашингтоне стороны договорились более детально обсудить дальнейшее сотрудничество.

Как сообщалось, встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа. Предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет.

В понедельник, 23 августа, министры энергетики США, Германии и Украины на трехсторонней встрече обсудили угрозы, которые несет реализация проекта "Северный поток-2", сообщил министр энергетики Украины Герман Галушенко по результатам встречи с Петером Альтмайером и Дженнифер Гренголм, состоявшейся в понедельник в ходе Крымской платформы.

Галущенко также акцентировал, что стороны детально обсудили вопросы применения Третьего энергопакета в отношении "СП-2" и устранения монополии "Газпрома" в поставках газа, а также "целый ряд шагов, которые действительно можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита".

 

Теги: #электроэнергия #украина #энергетика #нефтегаз
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