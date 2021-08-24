Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили усилия по продвижению безопасного энергетического будущего

Министр энергетики США Дженнифер Гранхолм встретилась с министрами энергетики Украины и Германии, а также с министром инфраструктуры Украины, сообщает посольство США в Украине.

"Дженнифер Гранхолм встретилась с министром энергетики Украины Германом Галушенко, министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером, министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и специалистами по экологически чистой энергии, чтобы обсудить совместные усилия для продвижения более безопасного и устойчивого энергетического будущего для Украины, стран НАТО и ЕС", - указывается в сообщении посольства в Twitter.