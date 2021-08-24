Экономика

17:42 24.08.2021

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили усилия по продвижению безопасного энергетического будущего

1 мин читать
Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили усилия по продвижению безопасного энергетического будущего

Министр энергетики США Дженнифер Гранхолм встретилась с министрами энергетики Украины и Германии, а также с министром инфраструктуры Украины, сообщает посольство США в Украине.

"Дженнифер Гранхолм встретилась с министром энергетики Украины Германом Галушенко, министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером, министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым и специалистами по экологически чистой энергии, чтобы обсудить совместные усилия для продвижения более безопасного и устойчивого энергетического будущего для Украины, стран НАТО и ЕС", - указывается в сообщении посольства в Twitter.

Теги: #энергетика #министры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 24.08.2021
Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики

Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики

19:08 24.08.2021
Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики – Галущенко

Украина имеет поддержку США в реформе энергосектора, интеграции с европейскими рынками и декарборнизации энергетики – Галущенко

15:09 22.08.2021
В понедельник пройдет встреча министров энергетики Украины, Германии и США по транзиту газа через Украину - Зеленский

В понедельник пройдет встреча министров энергетики Украины, Германии и США по транзиту газа через Украину - Зеленский

20:53 20.08.2021
Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

00:13 11.08.2021
Блинкен заявил о назначении Хохштейна старшим советником по энергобезопасности

Блинкен заявил о назначении Хохштейна старшим советником по энергобезопасности

18:22 10.08.2021
Украина и США должны углубить энергетический диалог – Галущенко

Украина и США должны углубить энергетический диалог – Галущенко

20:23 06.08.2021
Министры юстиции и внутренних дел ЕС 18 августа обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Беларусь

Министры юстиции и внутренних дел ЕС 18 августа обсудят проблему нелегалов, попадающих в ЕС через Беларусь

20:18 30.07.2021
"Укрзализныця" рассчитывает на низкую цену э/э "Энергоатома" на разрешенных Кабмином спецсессиях

"Укрзализныця" рассчитывает на низкую цену э/э "Энергоатома" на разрешенных Кабмином спецсессиях

20:16 30.07.2021
Украина потеряла около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность – Данилов

Украина потеряла около 17 тыс. км газораспределительных сетей, "удивительным образом" перешедших в частную собственность – Данилов

19:31 30.07.2021
Президент поставил задачу не повышать стоимость э/э для уязвимых слоев населения – Данилов

Президент поставил задачу не повышать стоимость э/э для уязвимых слоев населения – Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ объявил о начале распределения SDR в $650 млрд

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

Юрий Витренко: этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита газа из РФ через Украину на долгую перспективу

СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз" - Данилов

Украина вошла в топ-5 рейтинга глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

Экстремальная жара в США приводит к уменьшению урожая зерна

"Укрзализныця" усилит управление пассажирскими перевозками командой Deutsche Bahn в 2022 г.

В 2022 году ЕС запустит семилетнюю программу поддержки в том числе Украины – Матернова

Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю" по улучшению качества пассажирских перевозок

МВФ объявил о начале распределения SDR в $650 млрд

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

Юрий Витренко: этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита газа из РФ через Украину на долгую перспективу

Шмыгаль обсудил с Меркель вопросы энергетической безопасности и евроатлантической интеграции

На Запорожской АЭС отключен на ремонт блок №4

Хмельницкая АЭС подключила первый блок к энергосистеме после завершения планового ремонта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА