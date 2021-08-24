Экономика

17:29 24.08.2021

Экстремальная жара в США приводит к уменьшению урожая зерна

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Экстремальная жара в США приводит к уменьшению урожая зерна

Засушливая погода в США негативно сказывается на ключевых зерновых культурах, что, в свою очередь, приводит к еще большему повышению цен на такие сырьевые товары, как кукуруза и пшеница.

Доходы американских ферм существенно пострадали за последние два года, вначале из-за пандемии коронавируса, которая привела к падению цен, а затем из-за засушливой погоды. В результате возможности фермеров для получения прибыли на фоне роста спроса и повышения цен оказались ограничены.

Экстремальная жара затронула практически все штаты США. При этом засуха наблюдается в таких штатах, как Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Айова и Небраска, согласно данным U.S. Drought Monitor.

В результате многие зерновые культуры, высаженные минувшей весной, засыхают. По данным Минсельхоза США, в плохом или крайне плохом состоянии находится уже около 63% пшеницы по сравнению с 6% в аналогичное время в прошлом году.

Ведомство понизило прогноз производства зерна в США в 2021 году, что, в свою очередь, приводит к истощению запасов, пишет The Wall Street Journal.

Фьючерсы на зерно в Чикаго демонстрируют волатильную динамику в текущем году. В мае они достигли рекордных значений. Во вторник наиболее активно торгуемые фьючерсы на кукурузу повышаются на 0,75%, до $5,39 за бушель, фьючерсы на соя-бобы - на 1,1%, до $13,07 за бушель, тогда как фьючерсы на пшеницу снижаются на 0,75, до $7,28 за бушель.

С начала 2021 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 11%.

Цены на пропашные культуры могут продолжить повышаться в случае сохранения неблагоприятных условий, пишет WSJ.

Международный зерновой совет (International Grains Council, IGC) в прошлом месяце ухудшил прогноз мирового урожая зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году на 6 млн тонн, до 2,295 млрд тонн.

Засушливая погода также ударила по сельскохозяйственным рынкам других стран. Так, второй урожай зерна в Бразилии, выращенный зимой, существенно уменьшился в связи с засушливыми погодными условиями. Власти страны прогнозируют объем урожая на уровне 60,3 млн тонн по сравнению 75,1 млн тонн за аналогичный период в прошлом году.

Теги: #сша #жара #урожай
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