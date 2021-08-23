Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю" по улучшению качества пассажирских перевозок

АО "Укрзализныця" 24 августа планирует подписать соглашение с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn AG договор о получении консультативных услуг в части улучшения качества пассажирских перевозок.

Согласно информации, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", подписание соглашения между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn планируется в 24 августа.

В соответствии с соглашением, украинский железнодорожный перевозчик получит консультативные услуги по улучшению качества пассажирских перевозок, механизмов их финансирования и новых моделей подвижного состава.