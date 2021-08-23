Экономика

18:47 23.08.2021

Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю" по улучшению качества пассажирских перевозок

1 мин читать
Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю" по улучшению качества пассажирских перевозок

АО "Укрзализныця" 24 августа планирует подписать соглашение с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn AG договор о получении консультативных услуг в части улучшения качества пассажирских перевозок.

Согласно информации, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", подписание соглашения между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn планируется в 24 августа.

В соответствии с соглашением, украинский железнодорожный перевозчик получит консультативные услуги по улучшению качества пассажирских перевозок, механизмов их финансирования и новых моделей подвижного состава.

Теги: #укрзализныця #deutsche_bahn
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:04 20.08.2021
"Укрзализныця" будет распределять услугу перевозки грузов в остродефицитных вагонах через "ProZorro. Продажи"

"Укрзализныця" будет распределять услугу перевозки грузов в остродефицитных вагонах через "ProZorro. Продажи"

16:48 18.08.2021
Ситуация с грузоперевозкой остается сложной, растет количество брошенных и задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д - УЗ

Ситуация с грузоперевозкой остается сложной, растет количество брошенных и задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д - УЗ

13:58 18.08.2021
"Укрзализныця" направит средства от повышения тарифов на ремонт инфраструктуры

"Укрзализныця" направит средства от повышения тарифов на ремонт инфраструктуры

18:10 16.08.2021
"Укрзализныця" продлевает маршрут "Прикарпатского экспресса" в Коломыю

"Укрзализныця" продлевает маршрут "Прикарпатского экспресса" в Коломыю

14:14 16.08.2021
Количество брошенных и временно задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д растет - замдиректора департамента коммерческой работы УЗ

Количество брошенных и временно задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д растет - замдиректора департамента коммерческой работы УЗ

19:53 13.08.2021
Ко-лид-менеджер "Укрзализныци" Dragon Capital вывел ее еврооблигации-2026 на рынок Украины

Ко-лид-менеджер "Укрзализныци" Dragon Capital вывел ее еврооблигации-2026 на рынок Украины

17:50 13.08.2021
На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

16:42 13.08.2021
Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

Нестеренко намерен стать 100% владельцем КУА Fortior Capital за счет выкупа доли возглавившего УЗ Камышина

10:20 13.08.2021
"Укрзализныця" завершила ремонт сошедшего с рельсов в марте Hyundai Rotem, с 14 августа он выйдет на маршрут

"Укрзализныця" завершила ремонт сошедшего с рельсов в марте Hyundai Rotem, с 14 августа он выйдет на маршрут

19:03 12.08.2021
"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

"Укрзализныця" ускоряет поезд "Киев - Солотвино, Чоп" и меняет его маршрут

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ объявил о начале распределения SDR в $650 млрд

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

Юрий Витренко: этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита газа из РФ через Украину на долгую перспективу

СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз" - Данилов

Украина вошла в топ-5 рейтинга глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021г

ПОСЛЕДНЕЕ

В 2022 году ЕС запустит семилетнюю программу поддержки в том числе Украины – Матернова

МВФ объявил о начале распределения SDR в $650 млрд

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

Юрий Витренко: этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита газа из РФ через Украину на долгую перспективу

Шмыгаль обсудил с Меркель вопросы энергетической безопасности и евроатлантической интеграции

В понедельник пройдет встреча министров энергетики Украины, Германии и США по транзиту газа через Украину - Зеленский

На Запорожской АЭС отключен на ремонт блок №4

Хмельницкая АЭС подключила первый блок к энергосистеме после завершения планового ремонта

СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз" - Данилов

"Метинвест" с партнерами разослал предложение о выкупе акций у миноритариев ш/у "Покровское" по процедуре squeeze-out

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА