Экономика

14:08 23.08.2021

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

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Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

Министры энергетики США, Германии и Украины на трехсторонней встрече обсудили угрозы, которые несет реализация проекта "Северный поток-2", сообщил министр энергетики Украины Герман Галушенко по результатам встречи с Петером Альтмайером и Дженнифер Гренголм, состоявшейся в понедельник в ходе Крымской платформы.

"Относительно "Северного потока-2". На самом деле мы выходили из той позиции, которая уже задекларирована, озвучена президентом Украины, о том, что мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие. И мы довольно подробно обсудили вопрос обеспечения безопасности поставок газа, обеспечения транзита, а также те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины в сохранении транзитного потенциала", – отметил Галущенко.

Галущенко также акцентировал, что стороны детально обсудили вопросы применения Третьего энергопакета в отношении "СП-2" и устранения монополии "Газпрома" в поставках газа, а также "целый ряд шагов, которые действительно можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита"

"И ключевое в этом как раз – это энергобезопасность как Украины, так и стран Европы", – подчеркнул министр.

Также, по его словам, отдельно министры обсудили синхронизацию энергосистемы Украины с европейской.

"Мы отметили, что это является важным для Украины с точки зрения декарбонизации тех процессов, которые мы сегодня намерены реализовывать с точки зрения трансформации энергетики", – указал Галущенко.

Теги: #северный_поток_2 #минэнерго #галущенко
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