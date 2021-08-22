В понедельник пройдет встреча министров энергетики Украины, Германии и США по транзиту газа через Украину - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник, 23 августа, в Киеве пройдет встреча министров энергетики Украины, Германии и США, на которой будет обсуждаться вопрос транзита газа через Украину.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье.

"Мы действительно обсуждали с канцлером вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Пока что я считаю, что это очень общие вещи. Завтра будет важная встреча. Будут встречаться три министра энергетики – Украины, Германии и США. Может там появятся более конкретные вещи – переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины", - отметил украинский президент.

Он отметил, что "для Украины переход на зеленую энергетику требует больших средств и сроков".

"Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.