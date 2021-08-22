Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину

Германия хочет, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"...Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила (во время визита 20 августа – ИФ), что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.