Экономика

14:56 22.08.2021

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину

1 мин читать
Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину

Германия хочет, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"...Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила (во время визита 20 августа – ИФ), что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Теги: #газ #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:20 22.08.2021
Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

14:50 22.08.2021
Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

14:39 22.08.2021
Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

13:36 22.08.2021
Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

12:02 22.08.2021
Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

19:01 20.08.2021
Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

18:25 20.08.2021
Путин: будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей

Путин: будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей

17:54 20.08.2021
Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2" и украинский транзит

Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2" и украинский транзит

18:49 19.08.2021
Зеленский не исключает, что Меркель после поездки в РФ предложит гарантии энергобезопасности для Украины

Зеленский не исключает, что Меркель после поездки в РФ предложит гарантии энергобезопасности для Украины

13:00 19.08.2021
Цена газа в Европе падает на заявлении "Газпрома" о работе "Северного потока-2" уже в 2021 году

Цена газа в Европе падает на заявлении "Газпрома" о работе "Северного потока-2" уже в 2021 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз" - Данилов

Украина вошла в топ-5 рейтинга глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021г

"Энергоатом" полностью подготовил ЦХОЯТ к эксплуатации, ожидает разрешения ГИЯРУ в ближайшие дни ‒ Котин

Верховный суд обязал украинскую "дочку" Сбербанка России прекратить использование ТМ "Сбербанк" в Украине

Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

В понедельник пройдет встреча министров энергетики Украины, Германии и США по транзиту газа через Украину - Зеленский

На Запорожской АЭС отключен на ремонт блок №4

Хмельницкая АЭС подключила первый блок к энергосистеме после завершения планового ремонта

СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз" - Данилов

"Метинвест" с партнерами разослал предложение о выкупе акций у миноритариев ш/у "Покровское" по процедуре squeeze-out

Украина вошла в топ-5 рейтинга глобального индекса восприятия криптоактивов в 2021г

"Энергоатом" полностью подготовил ЦХОЯТ к эксплуатации, ожидает разрешения ГИЯРУ в ближайшие дни ‒ Котин

Верховный суд обязал украинскую "дочку" Сбербанка России прекратить использование ТМ "Сбербанк" в Украине

"Укрзализныця" будет распределять услугу перевозки грузов в остродефицитных вагонах через "ProZorro. Продажи"

Дорожники завершили ремонт участка "Дороги единства" в Ивано-Франковской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА