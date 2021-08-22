На Запорожской АЭС отключен на ремонт блок №4

22 августа в 11:07 энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2860 МВт. На энергоблоке №5 идет 114 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №6 идет 127 сутки планового капитального ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону, сообщает пресс-служба.