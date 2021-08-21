Экономика

11:20 21.08.2021

Хмельницкая АЭС подключила первый блок к энергосистеме после завершения планового ремонта

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Хмельницкая АЭС подключила первый блок к энергосистеме после завершения планового ремонта

Хмельницкая атомная электростанция в 04:35 субботы подключила первый блок к энергосистеме страны после завершения капитального планового ремонта, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, по состоянию утро субботы в работе находится 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 126-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 113-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Южно-Украинской АЭС – 13-е сутки капитального планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в Нетишине (Хмельницкая обл.).

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #хмельницкая_аэс #ремонт
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