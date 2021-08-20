"Метинвест" с партнерами разослал предложение о выкупе акций у миноритариев ш/у "Покровское" по процедуре squeeze-out

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", вместе с аффилированными лицами объявила о предложении выкупить у миноритариев крупнейшего в Украине производителя коксующего угля - ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.) акции в рамках процедуры squeeze-out.

Согласно официальной информации ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР в пятницу, "Метинвест" опосредованно владеет вместе с аффилированными лицами 841 млн 925,314 тыс. штук акций, что составляет 99,22% в уставном капитале ЧАО.

Ш/у "Покровское" получило уведомление о приобретении права собственности на доминирующий контрольный пакет акций общества 13 июля.

Metinvest в настоящее время напрямую владеет 355 млн 776,825 тыс. штук акций, или 41,93% уставного капитала ЧАО "Ш/у "Покровское", а также косвенно – через ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) – 486 млн 148,489 тыс. штук, или 57,29%.

При этом в другой информации уточняется, что по состоянию на 20 августа текущего года зафиксировано увеличение доли Metinvest B.V. с 31,938926% до 41,928361%. В тоже время доля компании Altana Limited сократилась с 9,989434% до нуля. Информацию о данных изменениях в составе акционеров Ш/У "Покровское" получило 12 июля 2021 года из реестра собственников акций по состоянию на 9 августа текущего года.

Акции выкупаются по цене 12,80 грн.

Ранее Metinvest B.V. объявлял о предложении выкупить у миноритариев ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" акции в рамках процедуры sell-out - соответствующее уведомление от акционеров на предприятии получили 2 апреля текущего года. Тогда Metinvest напрямую владел 84 млн 763,851 тыс. штук акций, или 9,99% уставного капитала ЧАО, а также косвенно – через ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) – 486 млн 148,489 тыс. штук, или 57,29%.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.

Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на второй квартал 2021 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 31,8966% акций ЧАО, у Altana Limited (Виргинские острова) находилось 9,9894%, у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.

Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн, номинальная стоимость 1 акции – 0,25 грн.