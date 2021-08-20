Экономика

12:31 20.08.2021

Верховный суд обязал украинскую "дочку" Сбербанка России прекратить использование ТМ "Сбербанк" в Украине

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Верховный суд обязал украинскую "дочку" Сбербанка России прекратить использование ТМ "Сбербанк" в Украине

Верховный суд Украины на заседании 19 августа поддержал позицию Ощадбанка (Киев) и запретил АО "Сбербанк" (Киев), дочернему банку Сбербанка России, использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине, сообщила пресс-служба Ощадбанка в пятницу.

"Значительная продолжительность рассмотрения дела и большой объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО "Сбербанк", которое сейчас обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине", - указано в сообщении.

Ощадбанк отметил, что судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.

Как сообщалось, 10 августа 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляцию государственного Ощадбанка (Киев) и отклонил иск Сбербанка России об отмене торговой марки "Сбербанк", права интеллектуальной собственности на которую на территории Украины принадлежат Ощадбанку. Представители Сбербанка России подали иск относительно того, что регистрация Ощадбанком торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила их права.

Теги: #рф #сбербанк #верховный_суд
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