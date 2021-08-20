"Укрзализныця" будет распределять услугу перевозки грузов в остродефицитных вагонах через "ProZorro. Продажи"

АО "Укрзализныця" будет распределять услугу перевозки грузов в остродефицитном подвижном составе через онлайн-систему "ProZorro. Продажи", сообщается на сайте компании в пятницу.

Согласно сообщению, таким образом компания рассчитывает ликвидировать возможные злоупотребления при распределении вагонов, в том числе зерновозов.

В УЗ сообщили, что уже 20 августа 2021 года состоятся первые аукционы, на которые выставлены 7 лотов (173 вагона) на перевозку грузов в вагонах-зерновозах парка "Укрзализныци".

Грузовладельцам предлагается принять участие в соревнованиях за такие лоты: один лот на пять вагонов, два лота по 10 вагонов, два лота по 20 вагонов и два лота по 54 вагона.

"Сейчас зерновозов в собственности УЗ не хватает для удовлетворения потребностей рынка, к тому же зернотрейдеры жалуются на предоставление преференций отдельным заказчикам. Поэтому вагоны-зерновозы выставляем на торги одни из первых. В будущем мы планируем до 80% парка дефицитного подвижного состава распределять через систему аукциона. Параллельно работаем над разработкой наиболее оптимальной системы движения", - цитируется в сообщении заместитель директора Департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев.

Через систему "ProZorro. Продажи" УЗ уже реализует услуги по перевозке в цементовозах и цистернах, на очереди полувагоны и крытые вагоны.

Торги проводятся в режиме английского аукциона на повышение цены.

В таком же режиме будет проведен аукцион остродефицитного парка вагонов.

"Таким образом мы получаем лучшую цену за пользование нашим грузовым парком и преодолеваем проявления коррупции при распределении вагонов компании", - резюмировал Ткачев.