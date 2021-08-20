Экономика

09:49 20.08.2021

Дорожники завершили ремонт участка "Дороги единства" в Ивано-Франковской области

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Капитальный ремонт 14,4 км участка трассы международного значения М-30 Стрый - Изварино ("Дорога единства") в Ивано-Франковской области завершен, сообщила местная Служба автомобильных дорог (САД).

Как отмечается в сообщении САД Ивано-Франковской области, работы на участке дороги проходили в рамках президентской программы "Большое строительство" и были начаты в 2020 году. За это время провели регенерацию старого дорожного покрытия, укрепили основание и положили асфальтобетон.

В ходе ремонта также отремонтировали три моста и один путепровод, укрепили обочины, сделали тротуары, водоотвод и нанесли разметку.

"Новая дорога М-30 Стрый - Изварино, которая объединила действующие автодороги М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск, стала мощным скоростным транспортным коридором страны длиной 1 400 км между западными и восточными областями Украины", - указано в сообщении.

Как сообщалось, ранее координатор "Большого строительства", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ремонт дороги М-30 Стрый - Изварино, которую также называют "Дорогой единства", завершат ко Дню Независимости.

 

Теги: #большое_строительство #ивано_франковская_область
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