"Метинвест" принял к выкупу $142,5 млн еврооблигаций-2026

Горно-металлургическая группа "Метинвест" в рамках состоявшегося тендера по выкупу до $250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,661 млн, приняла к выкупу облигации на общую сумму $142,479 млн.

Как указано в биржевом сообщении холдинговой компании Metinvest BV в четверг, облигации будут выкупаться по цене $1149 за каждые $1000 номинала облигаций.

Расчеты по облигациям ожидаются 20 августа 2021 года или около этой даты.

При этом после выкупа в обращении останутся облигации-2026 на общую сумму $505,182 млн.

Как сообщалось, "Метинвест" 9 августа текущего года объявил о проведении тендера по выкупу до $250 млн основной суммы долга своих еврооблигаций с погашением в 2026 году, которые сейчас обращаются на рынке общим номиналом $647,661 млн. Облигации покупаются за наличные. Ранее сообщалось, что минимальная цена выкупа – $1140 за каждые $1000 номинала облигаций.

"Основная причина предложения состоит в том, чтобы проактивно управлять сроками погашения долгового портфеля компании, сократить общий долг, а также снизить его стоимость", – уточняли тогда агентству "Интерфакс-Украина" в "Метинвесте".

Срок предложения (оферты) по покупке облигаций истек в 16:00 18 августа.

Еврооблигации с погашением 23 апреля 2026 года были выпущены в апреле 2018 года с купоном 8,5%. В настоящее время они котируются по курсу около 113% номинала, что соответствует доходности около 5,3% годовых.

Как сообщалось, "Метинвест" по итогам объявленного 17 июня этого года тендера выкупил свои еврооблигации с погашением в 2023 году и купонной ставкой 7,75% на общую номинальную сумму $115,903 млн при заявленном максимальном объеме выкупа до $150 млн. Были удовлетворены все поданные заявки, а в обращении остались облигации общим номиналом $195,335 млн. Цена выкупа составила $1073 за каждые $1000 номинала облигаций.

В сентябре прошлого года "Метинвест" объявил о выпуске новых еврооблигаций и выкупе за денежные средства облигаций с погашением в 2021-м и 2023 годах. Тендерные предложения были ограничены объемом $320 млн при условии, что сумма основной задолженности по облигациям 2023 года останется выше $300 млн после этой сделки. Новые семилетние еврооблигации на $333 млн были выпущены под 7,95% с фиксированной ставкой купона 7,65% годовых.

Участие в тендере по выкупу и обмену приняли держатели облигаций-2021 на $104 млн (или 90,3%), все заявки из которых были приняты группой, и держатели облигаций-2023 на $235 млн (или 46,7%), из которых "Метинвест" после применения коэффициента излишнего предложения принял $193 млн.

Помимо того, компания с конца прошлого года в несколько заходов досрочно погасила $263 млн задолженности по предэкспортному финансированию.

"Метинвест" в 2020 году увеличил чистую прибыль на 54% – до $526 млн, EBITDA – на 82%, до $2,204 млрд при сокращении выручки на 3% – до $10,453 млрд.

Выручка компании в январе-марте текущего года возросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $3,624 млрд, а EBITDA – в 3,9 раза, до $1,462 млрд.

Общая задолженность "Метинвеста" по итогам мая этого года снизилась до $2,925 млрд с $2,937 млрд на начало года, а объем денежных средств возрос до $1,239 млрд с $826 млн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".