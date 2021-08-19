Экономика

18:49 19.08.2021

Зеленский не исключает, что Меркель после поездки в РФ предложит гарантии энергобезопасности для Украины

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Зеленский не исключает, что Меркель после поездки в РФ предложит гарантии энергобезопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию может прибыть в Киев с некоторыми гарантиями энергетической безопасности для Украины.

Об этом он заявил в интервью изданиям "НВ", Washington Post, Liberation, "Новая Газета" и Funke Media, сообщает пресс-служба главы государства.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли его поездка Меркель в РФ перед визитом в Украину, Зеленский сообщил, что он полностью спокоен на этот счет.

"Я очень прагматичный в своих взглядах и могу реалистично оценивать свои ожидания. Речь идет прежде всего о реальных результатах. Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например, то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системе Украины в ЕС", - объяснил он.

Президент также отметил, что Меркель в отношениях с Россией руководствуется прагматичными соображениями, но он считает этот подход слишком мягким.

"Понятно, что она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября дошло до каких-то сюрпризов. Россия имеет, как и раньше, влияние. Мое личное мнение, что канцлер продвигает очень деликатный путь балансирования. Как по мне, то это слишком мягко", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Меркель прибудет с визитом в Украину 22 августа. Перед этим, 20 августа, она встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Теги: #зеленский #меркель
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