Экономика

15:53 19.08.2021

Киеву на замену всех маршруток на автобусы нужно 15 млрд грн - замглавы КГГА

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Киеву на замену всех маршруток на автобусы нужно 15 млрд грн - замглавы КГГА

На закупку полноразмерных автобусов, которые бы заменили все маршрутки, и их оснащение Киеву необходимо 15 млрд грн, заявил заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Константин Усов в интервью изданию "Обозреватель".

По его словам, перевозчикам для покупки новых маршруток нужно минимум 6 млрд грн. Однако, учитывая нежелание города видеть на улицах маршрутки вообще, на их замену должны закупить не менее 1 тыс. полноразмерных автобусов, которые будут стоить минимум 10 млрд грн, плюс 50% на оснащение производственной базы.

"15 млрд грн – это неподъемная для Киева сумма. И даже если говорить о сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями, которые готовы давать длинные и дешевые кредиты, мы имеем лимит на заимствование в конкретный момент времени. Он неофициально составляет $200 млн на все (5,3 млрд грн)", - констатировал он.

Поэтому, отметил замглавы КГГА, менять условия в киевских маршрутках планируется новыми стандартами - на конкурсах перевозчиков будут выбирать только тех, кто соответствует новым требованиям города. Как вариант, добавил Усов, перевозчики могут поехать в Люксембург, Берлин и купить там не новый, но полноценный и качественный транспорт.

 

Теги: #киев #усов #транспорт
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