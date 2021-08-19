Экономика

15:19 19.08.2021

ФГИ рассчитывает, что суд примет сторону ОПЗ в споре относительно отбора нового "давальца"

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ФГИ рассчитывает, что суд примет сторону ОПЗ в споре относительно отбора нового "давальца"

Фонд государственного имущества (ФГИ) рассчитывает, что Хозяйственный суд Одесской области примет сторону Одесского припортового завода в споре относительно отбора нового "давальца", сообщил Фонд в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Печально признавать, что отдельные компании злоупотребляют правом на судебную защиту. Надо понимать: когда есть конкурс с одним победителем - все остальные будут недовольны. Однако это не должно помешать хозяйственной деятельности", – прокомментировали в пресс-службе Фонда

"Предприятие провело конкурс, выбрало победителя. Другие участники оспаривают это в суде. Мы убеждены, что процедуры прошли в соответствии с установленными правилами, поэтому рассчитываем, что суд встанет на сторону завода", – добавил Фонд госимущества.

Ранее Хозяйственный суд Одесской области запретил АО "Одесский припортовый завод" заключать договор на переработку давальческого сырья и предоставление услуг по отгрузке готовой продукции с компанией сингапурской Dachex Shipping Pte. Ltd., которая ранее была признана победителем третьего этапа процедуры отбора на заказчика работ по переработке давальческого сырья.

Как следует из решения суда от 5 августа (дело № 916/2322/21), обнародованного в Едином реестре судебных решений, суд вынес соответствующее постановление по заявлению ООО "Агро Газ Трейдинг".

С 5 августа постановление вступило в силу, отмечается в документе.

Теги: #фги #суд #опз
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