"Укрзализныця" направит средства от повышения тарифов на ремонт инфраструктуры
Повышение тарифов на грузоперевозки АО "Укрзализныця" (УЗ), которые произошло 17 августа, позволит компании возобновить железнодорожную инфраструктуру, заявил и. о. главы правления УЗ Александр Камышин.
"Благодаря этому уже в текущем году получим около 2 млрд грн дополнительных доходов, а в следующем году еще около 10 млрд грн. Это рекордный показатель доходов компании от изменения тарифов на грузовые перевозки. Средства от указанных инициатив будут направлены на восстановление железнодорожной инфраструктуры: ремонт путей и электрификацию железной дороги", - цитируется Камышин на сайте компании.
По его словам, последняя масштабная модернизация железнодорожной инфраструктуры проводилась в 2011-2012 годах. В последующие годы работы были почти остановлены.
"Мы изменим эту тенденцию. От увеличения инвестиций в обновление инфраструктуры должны выиграть все. Железная дорога получит модернизированные пути, а грузоотправители и пассажиры - качественные и быстрые перевозки", - отметил он.
Как сообщалось, "Укрзализныця" с 00:00 17 августа 2021 года повысила тарифы на грузовые ж/д перевозки в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры. Ранее ожидалось, что первый этап поднятия тарифов произойдет с 1 сентября текущего года.