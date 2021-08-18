Экономика

13:18 18.08.2021

Международные консультанты ILF Consulting Engineers подтвердили инвестпривлекательность строительства дороги Краковец-Броды-Ривне - Мининфраструктуры

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Международные консультанты ILF Consulting Engineers подтвердили инвестпривлекательность строительства дороги Краковец-Броды-Ривне - Мининфраструктуры

Международная консалтинговая компания ILF Consulting Engineers подтвердила инвестиционную привлекательность строительства новой дороги Краковец – Броды - Ривне в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Как сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook в среду, консультанты в рамках разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) подсчитали объемы трафика в 13 точках на альтернативных к будущей дороге маршрутах М-06 Киев - Чоп, М-10 Львов - Краковец, М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече и Т-18-06 Дерманка - Корец. По оценке экспертов, показатели средней интенсивности движения в зависимости от участка колеблются от 21,5 тыс. до 55,5 тыс. авто в сутки. Средний трафик на измеренных точках составляет 35,6 тыс.

"Консультанты прогнозируют значительное сокращение времени в пути - более чем на 1,5 часа. Если сейчас дорога из Ривного в Краковец занимает около 4 часов, то новая может составлять менее 2,5 часа", - сообщают в ведомстве.

В настоящее время, по данным Мининфраструктуры, исследование технико-экономических показателей будущей дороги продолжается. На очереди - определение влияния нового маршрута на окружающую среду и его социальное значение. После завершения ТЭО и принятия решения правительством "Укравтодор" сможет объявить конкурс на концессионера-инвестора.

"Одним из вариантов сотрудничества по проекту рассматривается модель классической концессии. Таким образом, Краковец - Броды - Ривне по новому маршруту может стать первой платной дорогой в Украине", - отмечают в Мининфраструктуры.

Отмечается, что, согласно законодательству, платная дорога должна иметь бесплатную альтернативу. В случае с трассой Краковец - Львов - Броды - Ривне такой альтернативой будет существующая дорога Киев - Чоп и Львов - Краковец, которая и останется бесплатной для пользователей.

Разработка ТЭО осуществляется в рамках частной инициативы ГЧП. Соответствующий меморандум подписали ООО "Автомагистраль-Юг" и "Укравтодор" 11 марта 2021 года.

ILF Group - международная инжиниринговая и консалтинговая компания, основанная в Инсбруке (Австрия) в 1967 году. В настоящее время имеет 40 офисов на пяти континентах, ее штат - 2,5 тыс. сотрудников.

Ранее замминистра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Анна Юрченко сообщала, что, кроме Краковец – Львов – Броды - Ривне, платной может стать дорога Стрый – Мукачево. Однако решение о целесообразности будет принято по завершении ТЭО этих проектов.

Теги: #строительство #мининфраструктуры #дорога
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