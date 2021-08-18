Алжир увеличит импорт украинского зерна из-за климатических изменений - УЗА

Алжир в будущем увеличит импорт украинского зерна из-за климатических изменений, для этого страна согласилась приблизить свои существующие тендерные требования к импорту зерна к общепринятым рыночным стандартам, в частности к уровню других стран Северной Африки, сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Организация уточнила, что при поддержке украинского Министерства иностранных дел и посольства Украины в Алжире провела накануне онлайн-саммит с представителями правительства и профильных ассоциаций Алжирской Народной Демократической Республики.

В ходе саммита представители Алжира отметили, что страна в будущем увеличит объемы импорта зерна из-за изменения климатических условий, и Украина может стать его крупным партнером в торговле зерновыми.

"Сегодня Алжир установил тендерные требования к импорту пшеницы на уровне, которые черноморский регион фактически не может выполнить. Именно поэтому Украина экспортирует совсем незначительный объем зерна в Алжир. В прошлом 2020/2021 зерновом сезоне Украина экспортировала всего чуть больше 200 тыс. тонн зерна в Алжир", - говорится в сообщении УЗА.

Ассоциация отметила, что в Украине недостаточно зерна, соответствующего установленным Алжиром ограничениям на содержание поврежденных насекомыми зерен на уровне 0,5%. Увеличение этого показателя до уровня 1%, как это принято в большинстве стран-импортеров пшеницы из Северной Африки, могло бы значительно увеличить объем предложения для Алжира из Украины. Так, например, для Марокко и Египта этот показатель лимитирован в 1%, а для Туниса он вообще не лимитируется.

Президент УЗА Николай Горбачев представил алжирской стороне потенциал и возможности Украины по производству и экспорту зерна, а также отметил, что двустороннюю торговлю зерном можно значительно улучшить, если алжирская сторона приблизит свои тендерные требования к импорту зерна к общепринятым рыночным стандартам.

По данным УЗА, алжирская сторона согласилась обсуждать возможные изменения в тендерных процедурах, по результатам саммита стороны договорились о проведении отдельной встречи для обсуждения и углубления сотрудничества и торговли зерном.

Как сообщалось, УЗА в прошлом месяце оценила объемы экспорта зерновых (пшеницы, кукурузы и ячменя) Украиной в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) в 57,5 млн тонн, что на 28,8% выше результатов 2020/2021МГ.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) - объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинского зерновой продукции.