Экономика

11:02 18.08.2021

Алжир увеличит импорт украинского зерна из-за климатических изменений - УЗА

2 мин читать
Алжир увеличит импорт украинского зерна из-за климатических изменений - УЗА

Алжир в будущем увеличит импорт украинского зерна из-за климатических изменений, для этого страна согласилась приблизить свои существующие тендерные требования к импорту зерна к общепринятым рыночным стандартам, в частности к уровню других стран Северной Африки, сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Организация уточнила, что при поддержке украинского Министерства иностранных дел и посольства Украины в Алжире провела накануне онлайн-саммит с представителями правительства и профильных ассоциаций Алжирской Народной Демократической Республики.

В ходе саммита представители Алжира отметили, что страна в будущем увеличит объемы импорта зерна из-за изменения климатических условий, и Украина может стать его крупным партнером в торговле зерновыми.

"Сегодня Алжир установил тендерные требования к импорту пшеницы на уровне, которые черноморский регион фактически не может выполнить. Именно поэтому Украина экспортирует совсем незначительный объем зерна в Алжир. В прошлом 2020/2021 зерновом сезоне Украина экспортировала всего чуть больше 200 тыс. тонн зерна в Алжир", - говорится в сообщении УЗА.

Ассоциация отметила, что в Украине недостаточно зерна, соответствующего установленным Алжиром ограничениям на содержание поврежденных насекомыми зерен на уровне 0,5%. Увеличение этого показателя до уровня 1%, как это принято в большинстве стран-импортеров пшеницы из Северной Африки, могло бы значительно увеличить объем предложения для Алжира из Украины. Так, например, для Марокко и Египта этот показатель лимитирован в 1%, а для Туниса он вообще не лимитируется.

Президент УЗА Николай Горбачев представил алжирской стороне потенциал и возможности Украины по производству и экспорту зерна, а также отметил, что двустороннюю торговлю зерном можно значительно улучшить, если алжирская сторона приблизит свои тендерные требования к импорту зерна к общепринятым рыночным стандартам.

По данным УЗА, алжирская сторона согласилась обсуждать возможные изменения в тендерных процедурах, по результатам саммита стороны договорились о проведении отдельной встречи для обсуждения и углубления сотрудничества и торговли зерном.

Как сообщалось, УЗА в прошлом месяце оценила объемы экспорта зерновых (пшеницы, кукурузы и ячменя) Украиной в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) в 57,5 млн тонн, что на 28,8% выше результатов 2020/2021МГ.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) - объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинского зерновой продукции.

Теги: #импорт #зерно #украина #алжир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 18.08.2021
В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

В Афганистане нет украинских военнослужащих, только частные лица - Кулеба

08:18 18.08.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1447 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 712 человек, 40 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 1447 новых случаев заболеваний Сovid-19, выздоровели 712 человек, 40 умерли

08:02 18.08.2021
В результате непогоды обесточены 138 населенных пунктов в семи областях Украины

В результате непогоды обесточены 138 населенных пунктов в семи областях Украины

07:44 18.08.2021
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, ранен один боец

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины, ранен один боец

06:42 18.08.2021
Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко из-за ремонта дороги

Ожидается частичное ограничение движения общественного транспорта на ул. Н. Гринченко из-за ремонта дороги

04:48 18.08.2021
Харьковскому зоопарку рекомендуют временно ограничить количество посетителей

Харьковскому зоопарку рекомендуют временно ограничить количество посетителей

02:41 18.08.2021
У украинской сборной по футболу теперь новый тренер

У украинской сборной по футболу теперь новый тренер

00:34 18.08.2021
В СВР заявили, что оставляют за собой право оспорить решение о восстановлении Семочко на должности в Службе

В СВР заявили, что оставляют за собой право оспорить решение о восстановлении Семочко на должности в Службе

00:10 18.08.2021
"Шахтер" обыграл "Монако" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф

"Шахтер" обыграл "Монако" со счетом 1:0 в первом матче плей-офф

23:59 17.08.2021
Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минэнерго перечислило 653 млн грн на зарплаты шахтерам

Fitch изменило на "позитивный" прогноз по 7 городам Украины

Кабмин зафиксировал сниженный тариф на э/э в 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц с 1 октября 2021г по 30 апреля 2022г

ВВП Украины во II кв.-2021 вырос на 5,4% ко II кв.-2020 - Госстат

Стоимость monobankа превысила $1 млрд – сооснователь банка

ПОСЛЕДНЕЕ

Метпредприятия Украины за 7 мес. нарастили потребление газа на 7,5%, электроэнергии - на 4,5%

"ДТЭК Энерго" отремонтировало 16 из 28 запланированных на 2021г энергоблоков ТЭС

"Интерпайп" вынуждают уйти с рынка труб США из-за введения ряда ограничений – заявление компании

Процесс отбора директора БЭБ беспокоит бизнес своей длительностью и скандальностью - ЕБА

Минэнерго перечислило 653 млн грн на зарплаты шахтерам

Себестоимость строительства жилья в августе выросла на $100-120 за 1 кв. м – "Интергал-Буд"

Fitch изменило на "позитивный" прогноз по 7 городам Украины

Кабмин зафиксировал сниженный тариф на э/э в 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц с 1 октября 2021г по 30 апреля 2022г

Минэкономики договорилось с ключевыми производителями об удешевлении подсолнечного масла до конца месяца

Порядок выплаты пенсий с 1 сентября не изменится - Минсоцполитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА