Экономика

17:51 17.08.2021

"ДТЭК Энерго" отремонтировало 16 из 28 запланированных на 2021г энергоблоков ТЭС

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"ДТЭК Энерго" отремонтировало 16 из 28 запланированных на 2021г энергоблоков ТЭС

"ДТЭК Энерго" в рамках подготовки к отопительному сезону-2021-2022 выполнило ремонты на 16 из 28 запланированных к ремонту на этот год энергоблоках ТЭС, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Ремонт, в частности, выполнен на Приднепровской (энергоблок №9), Бурштынской (№5, 8 (вне плана) и 10), Кураховской (№3, 6, 7, 9), Луганской (№13), Запорожской (№1, 2, 4), Добротворской (турбина №5), Криворожской (№3) и Ладыжинской ТЭС (№1, 3).

"Активизировать ремонтную кампанию стало возможным благодаря нормализации в августе ситуации на рынке электроэнергии. Это позволило достичь экономически обоснованных цен и таким образом найти ресурсы для подготовки генераций к осенне-зимнему периоду", – подчеркнули в "ДТЭК Энерго".

По данным компании, в целом с начала года сумма инвестиций в ремонтную кампанию составила 878 млн грн. К концу года ожидаются вложения на уровне 2,5 млрд. грн.

"Несмотря на сложную ситуацию в энергетике и миллиардные долги, мы выполняем свои обязательства: накапливаем уголь на складах как за счет добычи на наших шахтах, так и за счет импорта топлива из-за границы. Наши маневренные ТЭС обеспечивают надежность работы энергосистемы во время пиков потребления. Также мы вкладываем средства в ремонт нашего оборудования - всего в этом году планируем инвестировать почти 2,5 млрд грн", – сообщил процитированный пресс-службой гендиректор компании Ильдар Салеев.

В настоящее время в "ДТЭК Энерго" в стадии реализации - пять ремонтов энергоблоков ТЭС: блок №3 на Запорожской, №11 на Бурштынской, №10 на Приднепровской, №4 на Кураховской и №8 на Добротворской ТЭС.

К концу года "ДТЭК Энерго" планирует реализовать еще восемь плановых ремонтов энергоблоков ТЭС, в частности: Ладыжинской (№2), Луганской (№10), Бурштынской (№7, 12), Криворожской (№1), Кураховской (№5, 8) и Добротворской (№7).

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк_энерго #ремонт #тэц
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