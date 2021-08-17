Экономика

12:41 17.08.2021

"Интерпайп" вынуждают уйти с рынка труб США из-за введения ряда ограничений – заявление компании

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"Интерпайп" вынуждают уйти с рынка труб США из-за введения ряда ограничений – заявление компании

Украинскую промышленную компанию "Интерпайп" вынуждают уйти с рынка труб США из-за введения в последнее время ряда ограничений на поставки продукции в эту страну, говорится в официальном заявлении компании, направленном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, в ответ на соответствующий информационный запрос.

Согласно информации "Интерпайпа", за последние несколько месяцев США объявили о введении 23,75%-ной пошлины на украинские линейные трубы и озвучили намерение ввести 30,19%-ную пошлину на украинские трубы нефтегазового сортамента (OCTG) в дополнение к действующей 25%-ной таможенной пошлине. Таким образом, суммарная пошлина, применяемая к украинской трубной продукции, составит порядка 50% и станет заградительной.

"Этот заградительный барьер вынудит "Интерпайп" уйти с рынка США. Это может привести к сокращению нескольких тысяч рабочих мест на предприятиях Днепропетровской области и снижению налоговых платежей на сотни миллионов гривень в государственный и местный бюджеты", - констатируется в заявлении.

"Интерпайп" отмечает, что доля украинских труб на американском рынке составляет менее 1%, а в сегменте OCTG – менее 0,5%, что не является угрозой для экономической безопасности США.

При этом напоминается, что с марта 2018 года к продукции "Интерпайп" применяется 25%-ная таможенная пошлина, введенная в рамках защитного расследования (safeguard), которая совместно с антидемпинговыми пошлинами составит заградительный барьер свыше 50%.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2020 году "Интерпайп" реализовал 662 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 192 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2020 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 2,54 млрд грн.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Теги: #сша #интерпайп #трубы
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