Себестоимость строительства жилья в августе выросла на $100-120 за 1 кв. м – "Интергал-Буд"

Активизация спроса на качественные проекты жилья, рост цен на основные строительные материалы и отделочные работы, увеличение заработных плат специалистов привели к росту себестоимости строительства жилья в августе на $100-120/кв. м по сравнению с июлем 2021 года, сообщила коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

"Мы посчитали, что за последний месяц себестоимость строительства жилья выросла на $100-120/кв. м. И способствует этому повышение цен на основные строительные материалы и работы", - сказала она в ходе дискуссионной панели в рамках RED х LUN summer camp.

На рост цен также влияет активизация спроса на качественные и современные проекты, в том числе в виде инвестиций в недвижимость. По словам директора, девелоперы инвестируют в разработку интересных концепций с развитой инфраструктурой, включающим дополнительный комфорт и сервис.

Кроме того, застройщики тщательнее подходят к выбору участков под комплексную застройку, отмечают в "Интергал-Буд".

Компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 75 реализованных проектов общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 158 домов (Киев, Киевская область, другие регионы страны). В столице реализовано 10 жилых комплексов: "Парковые Озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 242", "Малахит", "Владимирский" и ЖК "Лебединый" (в партнерстве).

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2021 года на стадии строительства — около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.

Портфель коммерческой недвижимости "Интергал-Буд" на начало 2021 года включает недвижимость общей площадью больше 100 тыс. кв. м, в том числе бизнес-центры М8 и S26.