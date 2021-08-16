Количество брошенных и временно задержанных поездов на Юго-Западной и Одесской ж/д растет - замдиректора департамента коммерческой работы УЗ

По сети "Укрзализныци" (УЗ) по состоянию на 11:30 понедельника, 16 августа, было 32 брошенных грузовых поезда (1460 вагонов), сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, больше всего таких поездов зафиксировано на Одесской железной дороге - 17 поездов (885 вагонов) и Львовской железной дороге - 5 поездов (228 вагонов). Задержки поездов составляли от 21 до 255 часов.

Кроме того, он рассказал, что за оперативные сутки (14-15 августа) на сети УЗ было 146 временно отставленных поездов (6463 вагона). Задержки поездов составляли 12-72 часа. При этом наибольшее количество задержанных поездов было по Юго-Западной железной дороге - 53 поезда (2352 вагонов). На Одесской ж/д было 38 поездов (1731 вагон), Львовской - 22 поезда (1080 вагонов).

На западных погранпереходах, по словам Ткачева, ситуация в целом улучшается.

"Накопление вагонов по сети УЗ и суточная сдача по стыкам: Ужгород - 1808 вагонов (суточная сдача по стыку – 6 поездов или 272 вагона) - самый проблемный стык, причина - уменьшение приемки заводом US.steel; Изов - 1703 вагона (суточная сдача по стыку - 9 поездов или 430 вагона) - ситуация рабочая; Чоп - 666 вагонов (суточная сдача по стыку - 3 поезда или 209 вагонов в сутки) - стык работает с подхода, в целом недогружен; Батево - 579 вагонов (суточная сдача по стыку - 3 поезда или 128 вагонов) и т.д.", - сообщил замдиректора департамента коммерческой работы УЗ.

Наиболее остро, по словам Ткачева, стоит вопрос с накоплением вагонов и замедлением продвижения поездов на Юго-Западной ж/д (Киевская дирекция) и Одесской ж/д (припортовые участки и стыки с другими дорогами). По обеим дорогам фиксируется рост брошенных и временно задержанных поездов. Основные причины - отсутствие локомотивных бригад, невыдача локомотивов, отсутствие персонала на станциях.

"В целом ситуация с перевозкой грузов остается сложной, замедление движения и накопления вагонов по сети начинает негативно сказываться на обеспечении погрузки порожним парком и уровне суточной погрузки в целом (...), - подытожил он и добавил, что АО "Укрзализныця" принимает необходимые меры для нормализации ситуации.