Экономика

17:18 14.08.2021

Минэнерго: 653 млн грн на зарплаты шахтерам будут перечислены 16 августа, как и планировалось

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Минэнерго: 653 млн грн на зарплаты шахтерам будут перечислены 16 августа, как и планировалось

Министерство энергетики Украины направило через Министерство финансов для выплаты заработной платы шахтерам украинских государственных шахт 653 млн грн.

"Согласно запросу, направленному Министерством энергетики, средства в размере 653 029,0 тыс. грн должны быть перечислены на предприятия отрасли уже в понедельник, 16 августа", - сообщила пресс-служба Минэнерго в субботу

"Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается. Поэтому призываю не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды. Вопрос на постоянном контроле", - сказал глава Минэнерго Герман Галущенко.

По его словам, Минэнерго получило все согласования в правительстве, бюджетном комитете Верховной Рады, и уже в понедельник, как и планировалось, Министерство финансов направит средства для выплат заработной платы.

 

Теги: #шахтеры #минэнерго #зарплата
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