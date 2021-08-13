Украина рассчитывает на интерес инвесторов из США к титановой отрасли

Перспективы привлечения американских инвесторов в титановую отрасль Украины и возможности создания в стране полного цикла производства титана будут обсуждаться во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в конце августа этого года, сообщил вице-премьер – министр вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский агентству "Интерфакс-Украина".

Комментируя указ главы государства №306 от 23 июля этого года, одним из пунктов которого является принятие в 3-месячный срок Государственной целевой экономической программы развития титановой отрасли, вице-премьер отметил, что Минстратегпром давно отстаивал необходимость такой программы.

"Украина не может не иметь замкнутого цикла производства титана", – подчеркнул он.

По словам Уруского, назначенный на 30 августа приватизационный конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании, не является преградой на этом пути, так как даже в случае неготовности его будущего владельца к сотрудничеству в этом проекте, в стране есть другие месторождения титанового сырья.

Глава Минстратегпрома уточнил, что правительство на заседании 11 августа утвердило план мер по выполнению указа №306 "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства", и приступает к его осуществлению.