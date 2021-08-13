НБУ не ожидает введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики

Национальный банк Украины (НБУ) в базовом сценарии ожидает осенью вспышку заболеваний, однако не прогнозирует введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики, сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"В базовом сценарии ожидаем вспышку заболеваемости осенью. Это задержит восстановление экономической активности до уровня, который был до пандемии. В то же время мы не ожидаем введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики", – сказал он в интервью украинскому изданию "Forbes".

Замглавы добавил, что карантины в январе и марте-апреле этого года показали, что бизнес и население адаптировались к новым условиям и наладили свою экономическую активность.