На сети "Укрзализныци" стоят без движения почти 1,6 тыс. вагонов

На сети "Укрзализныци" (УЗ) по состоянию на 10:00 пятницы, 13 августа, было 34 брошенных поезда (1596 вагонов); задержки поездов составляли от 21 до 255 часов, сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев на своей странице в Facebook.

По его словам, за оперативные сутки (11-12 августа) временно был оставлен еще 151 поезд (6028 вагонов). Задержки поездов составляли - 12-72 часа. При этом наибольшее количество задержанных поездов было на Юго-Западной железной дороге - 45 поездов, или 1909 вагонов и Одесской железной дороге - 32 поезда (1419 вагонов).

При этом Ткачев отметил, что несколько улучшилась ситуация с невыполнением заявок по подаче вагонов под погрузку: за 12 августа не обеспечено по заявкам подачу 1477 порожних вагонов, при заявленных 2294 вагонах (64,4% выполнение заявок). Остродефицитным парком является полувагон.

Кроме того, замдиректор департамента коммерческой работы УЗ рассказал, что в целом улучшается ситуация и на западных погранпереходах.

"Накопление вагонов на сети УЗ и суточная сдача по стыкам: Ужгород - 1 566 вагонов (суточная сдача по стыку - 7 поездов или 314 вагона) - самый проблемный стык, причина уменьшение приемки заводом USsteel; Изов - 1 754 вагона (суточная сдача по стыку - 8 поездов или 378 вагона) - ситуация рабочая. Чоп - 686 вагонов (4 поезда или 278 вагонов в сутки) - стык работает с подхода, в целом недогружен. Батево - 738 вагона (два поезда или 126 вагонов) и т.д. Сложная ситуация только на стыке Ужгород из-за снижения приема вагонов грузополучателем, УЗ вынуждена бросать поезда в этом направлении", - сообщил он.

По словам Ткачева, остро стоит вопрос с накоплением вагонов и замедлением продвижения поездов на Одесской железной дороге (припортовые участки и стыки с другими дорогами). Там временно задержаны 32 поезда или 1 419 вагонов, брошены 12 поездов или 659 вагонов. При этом фиксируется рост числа брошенных составов почти в два раза. Имеется накопление вагонов на стыке с Приднепровской и Юго-Западной дорогами.

"В целом ситуация с перевозкой грузов остается сложной, замедление движения и накопления вагонов на сети начинает негативно сказывается на обеспечение погрузки порожним парком и уровень суточной погрузки в целом. "Укрзализныця" принимает необходимые меры для нормализации ситуации", - подытожил он.

Как сообщалось, на сети "Укрзализныци" (УЗ) 10-11 августа находились 1237 брошенных грузовых вагонов в составе 28 поездов (задержки поездов составляли от 30 до 209 часов) и 6847 вагонов в составе 160 временно оставленных поездов (задержки - 12-72 часа).