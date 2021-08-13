Экономика

17:46 13.08.2021

Дефицит внешней торговли Украины товарами в I полугодии сократился на 12,7%

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Дефицит внешней торговли Украины товарами в I полугодии сократился на 12,7%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 12,7% по сравнению с январем-июнем 2020 года - до $1,327 млрд с $1,519 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $29,924 млрд, импорт - на 28%, до $31,251 млрд.

Госстат уточнил, что в июне по сравнению с маем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,1% – до $5,669 млрд, импорта - на 2,7%, до $5,72 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне-2021 было негативным и составило $0,052 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,022 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за шесть месяцев текущего года составил 0,96% (в первом полугодии 2020г. – 0,94).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.

Теги: #внешняя_торговля #дефицит #госстат
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