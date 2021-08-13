Экономика

16:27 13.08.2021

"Киевгазэнерджи" грозит штраф в 51 тыс. грн за месячную просрочку обнародования годового тарифа для населения

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"Киевгазэнерджи" грозит штраф в 51 тыс. грн за месячную просрочку обнародования годового тарифа для населения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует оштрафовать на 51 тыс. грн ООО "Киевгазэнерджи", более чем на месяц задержавшего публикацию годового тарифа для населения на своем официальном сайте.

Проект соответствующего постановления регулятора внесен в повестку дня его заседания 18 августа.

Согласно обоснованию к проекту, комиссия с 13 по 26 июля провела внеплановую выездную проверку поставщика относительно выполнения им требований законодательства и лицензионных условий, в частности обязательства публиковать на собственном сайте и в личном кабинете потребителя подробную информацию об изменении цен на природный газ за пять дней до введения их в действие, а в случае с годовым тарифом – до 25 апреля текущего года.

Регулятор, в частности, ссылается на ряд заявлений от потребителей, указывающих на отсутствие такой информации на сайте и в кабинетах с апреля текущего года, что было подтверждено сканкопиями страниц сайта. В то же время НКРЭКУ отмечает, что на ее запрос лицензиат проинформировал о технических проблемах с сайтом, лишивших его возможности обнародовать необходимую информацию, а также о невозможности предоставить подтверждение по истории действий на нем, поскольку это не предусмотрено программным обеспечением.

Вместе с тем, в акте проверки регулятор указывает, что на момент ее проведения информация о тарифах была размещена на сайте, как и предупреждение о его временной некорректной работе.

Как сообщалось, "Киевгазэнерджи", в последнее время являющееся основным поставщиком газа в столице, более месяца – до конца мая – не обнародовал годовой тариф на природный газ для населения на своем официальном веб-сайте, поскольку он не работал минимум с 25 апреля.

В середине мая член НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что регулятор проведет проверку "Киевгазэнерджи" из-за необнародования годового тарифа на газ для населения с возможным последующим наложением санкций на поставщика. При этом она отметила, что "это отдельный случай", поскольку по результатам проведенного мониторинга почти все поставщики обнародовали свои тарифы.

Энергорегулятор 7 апреля утвердил постановление о внесении изменений в Правила поставок природного газа и типовой договор поставки газа, которыми прописал правила действия обязательных с 1 мая текущего года годовых предложений по продаже газа бытовым потребителям.

Согласно постановлению, поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на собственных вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля.

Поставщик на протяжении периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену.

 

Теги: #киевгазэнерджи #штраф #тарифы
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